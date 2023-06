Barvinok Théatre de Verdure Nyons, 8 août 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

L’ensemble folklorique est composé de plus de 50 membres et vient d’Ukraine. Concert de Musique et danses traditionnelles proposé dans le cadre de Nyons Festiv’été..

2023-08-08 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-08 22:00:00. .

Théatre de Verdure promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The 50-member folk ensemble hails from Ukraine. Traditional music and dance concert as part of Nyons Festiv’été.

El conjunto folclórico cuenta con más de 50 miembros y procede de Ucrania. Concierto de música y danza tradicional en el marco del Nyons Festiv’été.

Das Folkloreensemble besteht aus über 50 Mitgliedern und kommt aus der Ukraine. Das Konzert mit traditioneller Musik und Tänzen findet im Rahmen des Nyons Festiv’été statt.

