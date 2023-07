No filter Patrick Adler Théatre de Verdure Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Ecrit et interprété par Patrick Alder.

Mise en scène d’Olivier Schmidt.

2023-08-07 21:00:00 fin : 2023-08-07 . EUR.

Théatre de Verdure promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Written and performed by Patrick Alder.

Directed by Olivier Schmidt Escrita e interpretada por Patrick Alder.

Dirigida por Olivier Schmidt Geschrieben und interpretiert von Patrick Alder.

