Lolo Sinclar Fait Son Comique out Théatre de Verdure Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons Lolo Sinclar Fait Son Comique out Théatre de Verdure Nyons, 31 juillet 2023, Nyons. Nyons,Drôme Seul en scène écrit et interprété par Laurent Trimboli..

2023-07-31 21:00:00 fin : 2023-07-31 . EUR.

Théatre de Verdure promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A one-man show written and performed by Laurent Trimboli. Un espectáculo unipersonal escrito e interpretado por Laurent Trimboli. Allein auf der Bühne geschrieben und gespielt von Laurent Trimboli. Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Théatre de Verdure Adresse Théatre de Verdure promenade de la Digue Ville Nyons Departement Drôme Lieu Ville Théatre de Verdure Nyons

Théatre de Verdure Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/