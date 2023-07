Faites des enfants qu’ils disaient Théatre de Verdure Nyons, 17 juillet 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Un pied dans la conférence et l’autre dans le one woman show, Corine nous interpelle avec une bonne dose d’humour et d’autodérision sur la parentalité et l’éducation..

2023-07-17 21:00:00 fin : 2023-07-17 22:00:00. EUR.

Théatre de Verdure promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With one foot in the lecture and the other in the one-woman show, Corine takes us on a journey through parenting and education with a healthy dose of humor and self-mockery.

Con un pie en la conferencia y otro en el espectáculo unipersonal, Corine utiliza una saludable dosis de humor y autoburla para cuestionarnos la crianza y la educación.

Mit einem Fuß in der Konferenz und dem anderen in der One-Woman-Show fordert uns Corine mit einer gehörigen Portion Humor und Selbstironie zum Thema Elternschaft und Erziehung heraus.

