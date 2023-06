Concert off de l’Agglo – Madame Swing Théâtre de verdure Montboucher-sur-Jabron, 17 juillet 2023, Montboucher-sur-Jabron.

Montboucher-sur-Jabron,Drôme

Les concerts offs de l’Agglo sont de retour! Madame Swing vous fera danser jusqu’au bout de la nuit..

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 . .

Théâtre de verdure

Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Agglo’s off concerts are back! Madame Swing will have you dancing the night away.

¡Vuelven los conciertos off de Agglo! Madame Swing te hará bailar toda la noche.

Die Agglo-Off-Konzerte sind wieder da! Madame Swing wird Sie bis zum Ende der Nacht zum Tanzen bringen.

