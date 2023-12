Cinéma à Monpazier Théatre de verdure Monpazier, 1 décembre 2023, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Diffusion du film Bernadette avec Catherine Deneuve à la salle des fêtes de Monpazier..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Théatre de verdure

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Screening of the film Bernadette with Catherine Deneuve at the Monpazier village hall.

Proyección de la película Bernadette, protagonizada por Catherine Deneuve, en la sala de fiestas de Monpazier.

Ausstrahlung des Films Bernadette mit Catherine Deneuve im Festsaal von Monpazier.

Mise à jour le 2023-11-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides