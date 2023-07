FETE DE LA LIBERATION Théâtre de verdure (Mediabus) Martigues Catégorie d’Évènement: Martigues FETE DE LA LIBERATION Théâtre de verdure (Mediabus) Martigues, 25 août 2023, Martigues. FETE DE LA LIBERATION 25 et 26 août Théâtre de verdure (Mediabus) GRATUIT FETE DE LA LIBERATION Vendredi 25 aout Place du marché à la couronne à partir de 19h00 : – buvette et repas (type paella), groupe musical « CLIFDEN et structures gonflables pour les enfants Samedi 26 aout – 21H00 Place de la Libération : Groupe Eloyse – 22h00 : feu d’artifice tiré du théâtre de verdure Théâtre de verdure (Mediabus) Théâtre de verdure, place des Aires, 13500 Martigues Martigues [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.44.34.66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T19:00:00+02:00 – 2023-08-25T23:59:00+02:00

danse spectacle

