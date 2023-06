Fadas de musique: Mouss et Hakim théatre de verdure Martigues, 2 août 2023, Martigues.

Fadas de musique: Mouss et Hakim Mercredi 2 août, 21h00 théatre de verdure Gratuit

Mouss et Hakim est un duo formé par deux frères, Mustapha et Hakim Amokrane.

C’est en déroulant le fil conducteur de leur parcours multiple que les identités de Mouss et Hakim se déclinent. Frondeurs avec Zebda, internationalistes avec 100% Collègues, partisans avec Motivés, émancipés avec leur album duo, justiciers de la mémoire avec Origines Contrôlées.

On pourrait penser que les frangins finiraient par se calmer, que leur batterie finirait par s’épuiser, mais la panne n’arrive jamais. La soif de création et d’implication des deux frangins ne semblent pourtant jamais s’étancher et ils continuent avec leur nouvel album.

« Darons de La Garonne » met en musique des textes inédits de Claude Nougaro et prouve que les frères en veulent encore.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T21:00:00+02:00 – 2023-08-02T23:00:00+02:00

