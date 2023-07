Mouss & Hakim théatre de verdure Martigues, 1 août 2023, Martigues.

Mouss & Hakim Mardi 1 août, 21h00 théatre de verdure

Cet événement est organisé par le service culturel de la ville de Martigues.

Mouss et Hakim est un duo formé par deux frères, Mustapha et Hakim Amokrane.

C’est en déroulant le fil conducteur de leur parcours multiple que les identités de Mouss et Hakim se déclinent.

Frondeurs avec Zebda, internationalistes avec 100% Collègues, partisans avec Motivés, émancipés avec leur album duo, justiciers de la mémoire avec Origines Contrôlées…

https://youtu.be/MyUyCcVIPpM

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

théatre de verdure Place des Aires 13500 Martigues Martigues 13500 Saint-Pierre Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Mouss et Hakim », « cache_age »: 86400, « description »: « Voici u00ab Saut de lu2019ange u00bb le deuxiu00e8me extrait de notre nouvel album u00ab Darons de la Garonne u00bb qui sortira le 8 octobre 2021. Sur un pou00e8me inu00e9dit de Claude Nougaro.nnu00c9couter l’album : https://lnk.to/MoussetHakim_DaronsDeLaGaronnennRetrouvez lu2019actualitu00e9 de Mouss et Hakim sur les ru00e9seaux sociauxnFacebook : https://www.facebook.com/Mouss-et-Hakim-1451044921625933nInstagram : https://www.instagram.com/moussethakim/nSite Internet : https://www.mouss-et-hakim.comnnu2014nnCru00e9dits vidu00e9o nProduction : Blue LinenProduction exu00e9cutive : La Mu00e9nagerie nRu00e9alisation : Nicolas Lemu00e9e nImage : Guillaume Hoenig nDu00e9cor : Marc Mu00e9nager et Paco Labat nAnimation : Guillaume Lorin nnCru00e9dits audionTexte : Claude NougaronMusique : Hakim Amokrane, Mustapha Amokrane, Julien Costa nArrangement : Simon BarbenNougaro u00c9ditions – Comako productions – Rue DroitennNous remercions Nicolas Lemu00e9e et La Mu00e9nagerie.nNous remercions u00e9galement pour leur soutien sur ce clip Julien, Simon, Ru00e9mi, Rachid et les enfants : Mu00e9lyna, Gianni, Gloria, Gina, Chiara, Aleu00efna, Loujeu00efna, Izu00efa, Heloise, Ysu00e9e, Nahu00e9, Tom, Eva, Simon, Raphael, Herbie, Amu00e9lia, Lou00efs, Camille, Thelma, Ninon, Louu00e9line, Alizu00e9e, Juliette, Tom, Eliott, Sohane, Anton, Ernest, Marius, Colin, Dolma, Lu00e9a, Serwan, Mau00efeul et Sarah.nn__nnPAROLESnnJe suis fou mordu du2019une trapu00e9ziste nQui su2019envoie en lu2019air sous une toile bleue nJe la suis partout en wagon de cirque nEntre un ours savant et trois lions frileux nnDe mon amour fou, y en a qui su2019attristent nChef des percussions ju2019u00e9tais u00e0 Strasbourg nEt me revoilu00e0 en bas de la piste nPour son saut de lu2019ange roulant du tambour nnMais son saut de lu2019ange, ah ! Son saut de lu2019ange nu00c7a ferait fru00e9mir un pape ou un bu0153uf nCu2019est pas une gonzesse, cu2019est une mu00e9sange nQui te troue le cu0153ur comme on casse un u0153uf nnJe suis frappadingue du2019une trapu00e9ziste nQui su2019envoie en lu2019air mais pas avec moi nSes amants divers, ju2019vous dis pas la liste nEssaie du2019les compter, tu2019y perdrais les doigts nnDe cet amour fou, y en a qui su2019attristent nChef des percussions, ju2019u00e9tais u00e0 Strasbourg nEt me revoilu00e0, pauvre masochiste nPour sauter mon ange, attendant mon tour nnMais son saut de lu2019ange, ah ! Son saut de lu2019ange nu00c7a ferait fru00e9mir un pape ou un bu0153uf nCu2019est pas une gonzesse, cu2019est une mu00e9sange nQui te troue le cu0153ur comme on casse un u0153uf nnUne nuit du2019hiver, dans sa caravane nJe me suis glissu00e9 comme une ombre, en doucenEt quu2019est-ce que ju2019ai vu, non, cu2019est pas des vannes nElle roupillait dans les bras de lu2019ours nnAh ! Ju2019en cru00e8verai de ma trapu00e9zistenLa voilu00e0 qui grimpe en silence, chut ! nJe serre mes baguettes en bas de la pistenJe roule du tambour nEt ju2019attends la chute nnMais son saut de lu2019ange, ah ! Son saut de lu2019ange nu00c7a ferait fru00e9mir un pape ou un bu0153uf nCu2019est pas une gonzesse, cu2019est une mu00e9sangenQui te troue le cu0153ur comme on casse un u0153ufnn#MoussetHakim #DaronsdelaGaronne #SautdelAnge », « type »: « video », « title »: « Mouss et Hakim u2013 Saut de lu2019ange (Clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/MyUyCcVIPpM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=MyUyCcVIPpM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCqFvN85GsILCDYEqOc3XQZg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/MyUyCcVIPpM »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T21:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:59:00+02:00

2023-08-01T21:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:59:00+02:00