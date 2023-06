Fadas de musique: MEDUSA théatre de verdure Martigues, 24 juillet 2023, Martigues.

Fadas de musique: MEDUSA Lundi 24 juillet, 21h00 théatre de verdure Gratuit

Né en 2021 le groupe Medusa est une formation musicale de neuf musiciennes situées sur Marseille et alentours. Le spectacle est sincère, l’énergie est présente et le groupe cherche la complicité avec le public à chaque fois.

Son univers est composé des rythmes de la cumbia. Son répertoire voyage dans toute l’Amérique du sud, avec des morceaux plus ou moins connus, d’autres plus classiques, traditionnels de Colombie et désormais des compositions originales en espagnol et en français.

C’est une musique joviale, dansante qui utilise les rythmes endiablés de la cumbia pour faire danser sur les pistes. Le répertoire crée des dialogues entre des instants improvisés parfois d’inspiration jazz, parfois du folklore et des moments de cumbia pure.

théatre de verdure Place des Aires 13500 Martigues Martigues 13500 Saint-Pierre Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

