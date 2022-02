Théâtre de verdure Louzy, 18 juin 2022, Louzy.

Théâtre de verdure À la salle des fêtes Hespérida Le clos du Château Louzy

2022-06-18 19:30:00 – 2022-06-18 À la salle des fêtes Hespérida Le clos du Château

Louzy Deux-Sèvres Louzy

EUR Dès 19h30, place au concert théâtralisé humoristique « Melle Orchestra ». Depuis des mois, des ombres de couleur, réglées comme du papier à musique, traversent furtivement la cour du bâtiment C et se faufilent vers le garage. De petits

couacs en gros canards, le tohu-bohu du début s’organise et devient musique. Autant dire que cette lubie est bel et bien devenue réalité ! Sous l’impulsion de leur chef de file, ces 7 voisines déterminées ont sorti de leurs placards des valses et des tangos, des rocks, des funks ou encore des discos afin de devenir des femmes d’extérieur !

À 21h place au concert dansant « Bal du Chat Noir » Sous ce nom reprenant l’enseigne du célèbre cabaret montmartrois, se cachent des joyeux drilles, musiciens originaires du Poitou et «spécialistes en tous genres» qui diffusent une musique enjouée, colorée, communicative et pleine d’un esprit bohème et saltimbanque.

2 évènements réunis en 1. Commencez la soirée par un concert théâtralisé humoristique « Melle Orchestra » suivi du concert dansant « Le bal du Chat Noir! ». Une soirée sous le signe de la musique et de la bonne humeur à ne pas manquer !

+33 6 82 44 65 37

Jacqueline CAMBOUIS

