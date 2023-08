Haïdouti Orkestar au festival Othe Armance Théâtre de verdure Léo Ferré Saint-Florentin, 23 septembre 2023, Saint-Florentin.

Haïdouti Orkestar au festival Othe Armance Samedi 23 septembre, 20h00 Théâtre de verdure Léo Ferré

Cuivres flamboyants, percussions éclatantes, accordéon virtuose, voix suave et racée… Haïdouti Orkestar c’est un brass band qui, depuis quatorze ans, pérégrine aux confins des Balkans, de la Turquie et de l’Orient.

Fruit de rencontres improbables entre musiciens français, grecs, turcs, tsiganes de Roumanie et de Serbie, le Haïdouti partage son amour des musiques et des peuples, naviguant entre chanson kurde, azéri, arménienne mais aussi tsigane et syro-libanaise.

Théâtre de verdure Léo Ferré St Florentin Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:59:00+02:00

