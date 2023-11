Le Petit Marché de Latour de France fête Noël Theatre de Verdure Latour-de-France, 5 décembre 2023, Latour-de-France.

Le Petit Marché de Latour de France fête Noël Mardi 5 décembre, 16h30 Theatre de Verdure Entrée libre

Le Petit Marché de Latour de France fête Noël !

Mardi 5 décembre, de 16h30 à 19h30

Au Théâtre de Verdure (Se garer au parking des écoles)

De nombreux producteurs, artisans et créateurs locaux invités pour l’occasion !

Depuis plusieurs années le Petit Marché nous régale tous les mardis soirs avec ses artisans et producteurs locaux, bio et son ambiance festive.

Retrouvez tous ses bons produits, et bien plus encore!

Mardi 5 décembre pour un (grand!) Petit Marché spécial Noël

JEU CONCOURS : plusieurs PANIERS GARNIS DES EXPOSANTS À GAGNER !

Pour participer, vous misez 1€ et estimez le poids du panier garni. Celui qui se rapproche le plus du poid réel remporte le panier

Plein de bonnes et belles choses pour vos cadeaux de Noël !!

(liste non complète …)

ARTISANS ET CRÉATEURS :

– Flora Fores (Latour de France) : bijoux en macramé

– Les boucles de Méloupe, Elsa Delouche (Estagel) : bijoux à base de fleurs locales, séchées et coulées dans la résine

– Maritournelle, Marie Matal (Latour de France) : céramique

– Amanda Dagot (Fosse) : mosaïque

– Savonnerie d´Aqui, Doriane Garau (Estagel) : savons, cosmétiques, ménagers, accessoires de bains, bougies parfumées

– Vanessa Deprauw (Céret) : reliure et créations végétales

– Marie France Lamoureux (Cucugnan) : couture

– Jardin Floral, Jeanne Traon (Caramany) : décoration florales

– Laine Pastorale, Gaec Cami de la Ramade (Soulatge) : éleveurs/bergers, production de fil de laine de Mérinos.

Démonstration filage au rouet

– Virginie Demorget (Latour de France) : portraits argentiques à la chambre

– Terre et Cendre, Gabriele Schmidt (Duilhac) : céramique

ALIMENTATION :

– Domaine du Valhalla, Fanny Le Pors, (Latour de France) : safran *

– Boulangerie Chez Cécile, Cécile Bettler, (Latour de France) : pains au levain et gourmandises cuites au feu de bois *

– L’Ausseil, Nathalie Guida et Jacques de Chancel, (Latour de France) : vin, huiles essentielles, eaux florales *

– La Ferme de Roubials, Romain Garau, (Estagel) : viande et charcuterie de porc *

– Afram, Valentin Lépineux (Néfiach) : cornichons *

– Luc et Naomi Davy, (Estagel) : maraîchers *

– Adrien Fylessant (Rodes) : maraîcher *

– La Mandra, James Cornwallis, (Soulatge) : bières *

– Thés Mondes Croisés, Karine Briot, (Maury) : assemblage de thés et plantes aromatiques locales

– La Ferme de la Prade, Philippe Guitard, (Cailla) : fromages de vache *

– La gare des abeilles, Henry Jacob, (Estagel) : miels

– Les Amandes del Palau, Nicolas de Dapper, (St Feliu) : amandes et ses produits dérivés *

– Le Moulin Vert, Romuald Caquineau, (Rasiguères) : oeufs *

RESTAURATION SUR PLACE :

– Tartatouille, Claire Meras (Vingrau) : tartes et pizzas

– Rainer Weiser (Soulatge) : frites, beignets d´oignons, falafels *

– Les Apéros Végé, Marie Wiatrowski (Bouleternère) : alimentation vegan, plat, soupe, desserts et boissons

– Association La Remise (Estagel) : vin chaud

LA BANDE DE LATOUR, vignerons :

– Etxe, Carmen Etcheverry et Martin Ballot (Latour de France) *

– La Tri Fontoj, Franziska Tippman et Stijn Demeulemeester (Montner) *

– Le Sablier, Camille Mege (Estagel) *

– Le Clos de la Soif, Flora Fores (Latour de France) *

Et aussi :

– Sandrine Heyraud (Rasiguères) : bons cadeaux pour une séance de massage bien-être

– Séverine Foulon (Planèzes) : bons cadeaux pour une séance de réflexologie

– Flors d´Aqui, Cécile Rodriguez (Rigarda) : production de plantes fleuries au fil des saisons *

* certifié AB

Theatre de Verdure Latour de France 66720 Latour-de-France 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T16:30:00+01:00 – 2023-12-05T19:30:00+01:00

