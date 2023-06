MAXI #5 Soirée concerts en forêt Théatre de verdure Labenne Labenne Catégories d’Évènement: Labenne

Landes MAXI #5 Soirée concerts en forêt Théatre de verdure Labenne, 30 août 2023, Labenne. Labenne,Landes Concerts en forêts. ANTOINE BELLANGER – LE JARDIN PERDU et ELIZABETH VOGLER – RITUAL AMBIENT..

Théatre de verdure

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Forest concerts. ANTOINE BELLANGER ? LE JARDIN PERDU and ELIZABETH VOGLER ? RITUAL AMBIENT. Conciertos en el bosque. ANTOINE BELLANGER ? LE JARDIN PERDU y ELIZABETH VOGLER ? RITUAL AMBIENTAL. Konzerte in den Wäldern. ANTOINE BELLANGER ? LE JARDIN PERDU (Der verlorene Garten) und ELIZABETH VOGLER? RITUAL AMBIENT.

