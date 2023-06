MAXI #5 Atelier Ecouter la forêt et la mer au loin, Antoine Bellanger Théatre de verdure Labenne, 30 août 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Atelier de pratique artistique dans le cadre de l’exposition MAXI 5 En attendant les vagues. Munis de micros, de paraboles et de casques, écouter et s’immerger dans les bruits de la forêt..

2023-08-30 à ; fin : 2023-08-30 . .

Théatre de verdure

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Art workshop as part of the MAXI 5 exhibition Waiting for the Waves. Equipped with microphones, satellite dishes and headphones, listen and immerse yourself in the sounds of the forest.

Taller práctico de arte en el marco de la exposición MAXI 5 Esperando las olas. Equipado con micrófonos, antenas parabólicas y auriculares, escucha y sumérgete en los sonidos del bosque.

Workshop zur künstlerischen Praxis im Rahmen der Ausstellung MAXI 5 En attendant les vagues (Auf die Wellen warten). Ausgestattet mit Mikrofonen, Satellitenschüsseln und Kopfhörern, hören Sie zu und tauchen Sie in die Geräusche des Waldes ein.

Mise à jour le 2023-06-01 par OTI LAS