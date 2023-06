MAXI #5 Atelier Danse et dessins, Johanna Lanternier Théatre de verdure Labenne, 23 août 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Atelier de pratique artistique dans le cadre de l’exposition MAXI 5 En attendant les vagues. Pratique chorégraphique dans la nature. Mouvements de danse qui conduisent à l’expérience du dessin..

2023-08-23 à ; fin : 2023-08-23 . .

Théatre de verdure

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Artistic practice workshop as part of the MAXI 5 exhibition Waiting for the Waves. Choreographic practice in nature. Dance movements that lead to the experience of drawing.

Taller de práctica artística en el marco de la exposición MAXI 5 Esperando las olas. Práctica coreográfica en la naturaleza. Movimientos de danza que conducen a la experiencia del dibujo.

Workshop zur künstlerischen Praxis im Rahmen der Ausstellung MAXI 5 En attendant les vagues (Auf die Wellen warten). Choreografische Praxis in der Natur. Tanzbewegungen, die zur Erfahrung des Zeichnens führen.

