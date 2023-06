MAXI #5 Atelier Mondes sous-marins, Louisa Raddatz Théatre de verdure Labenne, 16 août 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Atelier de pratique artistique dans le cadre de l’exposition MAXI 5 En attendant les vagues. Créer un paysage imaginaire du fond de l’océan avec des dessins d’animaux marins, du bois flotté, de l’argile et des objets prélevés sur le littoral. Une mise en scène qui devient un mini décor de cinéma..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-16 . .

Théatre de verdure

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Art workshop as part of the MAXI 5 exhibition Waiting for the Waves. Create an imaginary landscape of the ocean floor using drawings of marine animals, driftwood, clay and objects collected from the shoreline. A setting that becomes a mini movie set.

Taller artístico en el marco de la exposición MAXI 5 Esperando las olas. Crear un paisaje imaginario en el fondo del océano utilizando dibujos de animales marinos, madera flotante, arcilla y objetos recogidos de la costa. Un escenario que se convierte en un mini plató de cine.

Workshop zur künstlerischen Praxis im Rahmen der Ausstellung MAXI 5 En attendant les vagues (Auf die Wellen warten). Erstellen Sie eine imaginäre Landschaft auf dem Meeresgrund mit Zeichnungen von Meerestieren, Treibholz, Lehm und Gegenständen, die Sie an der Küste gesammelt haben. Eine Inszenierung, die zu einer Mini-Kinokulisse wird.

