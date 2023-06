MAXI #5 Atelier Sculptures terrestres, Laurent Terras Théatre de verdure Labenne, 9 août 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Atelier de pratique artistique dans le cadre de l’exposition MAXI 5 En attendant les vagues. Modeler des objets avec de la terre naturelle. Inventer de nouveaux vestiges pour un film de science-fiction..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . .

Théatre de verdure

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Art workshop as part of the MAXI 5 exhibition Waiting for the Waves. Modelling objects with natural clay. Inventing new relics for a science-fiction film.

Taller práctico de arte en el marco de la exposición MAXI 5 Esperando las olas. Modelado de objetos con arcilla natural. Inventar nuevos restos para una película de ciencia ficción.

Workshop zur künstlerischen Praxis im Rahmen der Ausstellung MAXI 5 En attendant les vagues (Auf die Wellen warten). Objekte mit natürlicher Erde modellieren. Neue Überreste für einen Science-Fiction-Film erfinden.

