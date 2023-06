MAXI #5 Atelier Bouclier solaire, Béatrice Darmagnac Théatre de verdure Labenne, 26 juillet 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Atelier de pratique artistique dans le cadre de l’exposition MAXI #5 En attendant les vagues. 4 Beau Futur. Réaliser en papier et tissu des mini boucliers solaires pour se protéger de la chaleur et créer des ombres géométriques. A ramener chez soi..

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 . .

Théatre de verdure

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Art workshop as part of the MAXI #5 exhibition Waiting for the Waves. 4 Beau Futur. Use paper and fabric to make mini solar shields to protect yourself from the heat and create geometric shadows. To take home.

Taller de arte en el marco de la exposición MAXI #5 Esperando las olas. 4 Beau Futur. Con papel y tela, haz mini escudos solares para protegerte del calor y crear sombras geométricas. Para llevar a casa.

Workshop zur künstlerischen Praxis im Rahmen der Ausstellung MAXI #5 En attendant les vagues (Auf die Wellen warten). 4 Beau Futur. Aus Papier und Stoff Mini-Sonnenschilde herstellen, um sich vor der Hitze zu schützen und geometrische Schatten zu erzeugen. Mit nach Hause nehmen.

Mise à jour le 2023-06-01 par OTI LAS