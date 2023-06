MAXI #5 Soirée Performances en forêt Théatre de verdure Labenne Labenne Catégories d’Évènement: Labenne

Landes MAXI #5 Soirée Performances en forêt Théatre de verdure Labenne, 19 juillet 2023, Labenne. Labenne,Landes PERFORMANCE DICTAPOÈMES POLYGLOTTES DE AGNÈS AUBAGUE MEGALOMANIA, LECTURE PERFORMÉE D’ANAÏS MARION.

Théatre de verdure

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



PERFORMANCE DICTAPOÈMES POLYGLOTTES BY AGNÈS AUBAGUE MEGALOMANIA, PERFORMANCE READING BY ANAÏS MARION PERFORMANCE DICTAPOÈMES POLYGLOTTES DE AGNÈS AUBAGUE MEGALOMANÍA, LECTURA PERFORMÁTICA DE ANAÏS MARION PERFORMANCE POLYGLOTTE DICTAPOÈMES VON AGNÈS AUBAGUE MEGALOMANIA, PERFORMIERTE LESUNG VON ANAÏS MARION

