MAXI #5 Atelier Agnès Aubague, Conservatoire international d’histoires d’oiseaux Théâtre de verdure Labenne, 19 juillet 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Venez participer à cette collecte d’anecdotes personnelles sur les oiseaux, un projet itinérant et multilingue qui a commencé en 2018. En discutant, en dessinant, en écrivant, un monde d’espoir apparaît..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . .

Théâtre de verdure

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in this collection of personal bird anecdotes, an itinerant, multilingual project that began in 2018. By talking, drawing and writing, a world of hope will emerge.

Ven y participa en esta colección de anécdotas personales sobre pájaros, un proyecto itinerante y multilingüe que comenzó en 2018. Hablando, dibujando y escribiendo, surgirá un mundo de esperanza.

Komm und mach mit bei dieser Sammlung von persönlichen Anekdoten über Vögel, einem mehrsprachigen Wanderprojekt, das 2018 begonnen hat. Durch das Diskutieren, Zeichnen und Schreiben entsteht eine Welt der Hoffnung.

