MAXI #5 Atelier Pensées sauvages, Jana Lottenburger Théatre de verdure Labenne, 12 juillet 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Atelier de pratique artistique dans le cadre de l’exposition MAXI 5. Fabriquons un carnet de voyage pour imaginer demain ! La forêt sera une grande boîte à outils où chacun pourra glaner des objets et avoir des idées à partager..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . .

Théatre de verdure

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Art workshop as part of the MAXI 5 exhibition: let’s make a travel diary to imagine tomorrow! The forest will be a big toolbox where everyone can glean objects and ideas to share.

Un taller artístico en el marco de la exposición MAXI 5: ¡hagamos un diario de viaje para imaginar el mañana! El bosque será una gran caja de herramientas donde cada uno podrá recoger objetos e ideas para compartir.

Workshop zur künstlerischen Praxis im Rahmen der Ausstellung MAXI 5. Lasst uns ein Reisetagebuch herstellen, um uns das Morgen vorzustellen! Der Wald wird ein großer Werkzeugkasten sein, in dem jeder Gegenstände sammeln und Ideen haben kann, die er mit anderen teilen kann.

Mise à jour le 2023-05-31 par OTI LAS