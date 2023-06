MAXI #5 Atelier Des empreintes dans le sol, Pablo Gosselin Théatre de verdure Labenne, 8 juillet 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Atelier de pratique artistique dans le cadre de l’exposition MAXI 5. Imaginer des empreintes dans la terre et le sable. Réaliser des moulages décorés de pigments..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

Théatre de verdure

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Artistic practice workshop in the context of the MAXI 5 exhibition. Imagine imprints in earth and sand. Create pigment-decorated casts.

Taller de arte en el contexto de la exposición MAXI 5. Imaginar huellas en tierra y arena. Hacer moldes decorados con pigmentos.

Workshop zur künstlerischen Praxis im Rahmen der Ausstellung MAXI 5. Sich Abdrücke in Erde und Sand vorstellen. Mit Pigmenten verzierte Abgüsse herstellen.

