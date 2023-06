Inauguration Parcours artistique MAXI #5 En attendant les vagues Théatre de verdure Labenne, 10 juin 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Inauguration du parcours artistique MAXI 5 En attendant les vagues en présence du commissaire de l’exposition François Loustau, et des élus de la commune..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Théatre de verdure

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Inauguration of the MAXI 5 art trail Waiting for the Waves, in the presence of exhibition curator François Loustau and local elected officials.

Inauguración del recorrido artístico MAXI 5 Esperando las olas, en presencia del comisario de la exposición, François Loustau, y de concejales locales.

Eröffnung des Kunstparcours MAXI 5 En attendant les vagues in Anwesenheit des Kurators der Ausstellung François Loustau und der Gemeindevertreter.

Mise à jour le 2023-06-01 par OTI LAS