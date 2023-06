Claire et le(s) garçon(s) – Les Vendredis de Grâne Théâtre de verdure Grane, 25 août 2023, Grane.

Grane,Drôme

Un groupe musical de « guitare/voix » de grande qualité qui sévit autour de Courthezon, en proposant de nombreuses reprises connues mais aussi de très belles compositions personnelles, écritent par « LE garçon de Claire », mais lequel?.

2023-08-25 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-25 . EUR.

Théâtre de verdure

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A high-quality « guitar/voice » band from the Courthezon area, offering a wide range of well-known covers as well as beautiful personal compositions, written by « LE garçon de Claire », but which one?

Un grupo de guitarra y voz de gran calidad con sede en Courthezon, que ofrece una amplia gama de versiones conocidas, así como algunas composiciones personales muy finas, escritas por el « chico de Claire », pero ¿cuál?

Eine hochwertige Gitarren- und Gesangsgruppe, die in der Umgebung von Courthezon aktiv ist und viele bekannte Coverversionen, aber auch sehr schöne Eigenkompositionen präsentiert

Mise à jour le 2023-06-04 par Office de Tourisme du Val de Drôme