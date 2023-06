Trio Laurent Louvel – Les Vendredis de Grâne Théâtre de verdure Grane, 28 juillet 2023, Grane.

Grane,Drôme

Chansons d’humeur, d’humour… et d’amour!.

2023-07-28 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-28 . EUR.

Théâtre de verdure

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Songs of mood, humor… and love!

Canciones de humor, humor… ¡y amor!

Lieder über Stimmung, Humor… und Liebe!

Mise à jour le 2023-06-04 par Office de Tourisme du Val de Drôme