Qu’est-ce que le théâtre ? – Les Vendredis de Grâne Théâtre de verdure Grane, 21 juillet 2023, Grane.

Grane,Drôme

Une pièce de théâtre qui répond sans chichi ni angoisse à toutes les questions que l’on se pose sur le théâtre. Et c’est drôlement vif..

2023-07-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-21 . EUR.

Théâtre de verdure

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A play that answers, without fuss or anxiety, all the questions we ask ourselves about theater. And it’s surprisingly lively.

Una obra que responde, sin aspavientos ni angustias, a todas las preguntas que nos hacemos sobre el teatro. Y es sorprendentemente animada.

Ein Theaterstück, das ohne Chichi und Angst alle Fragen beantwortet, die man sich über das Theater stellt. Und es ist lustig lebendig.

