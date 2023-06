Fulgurance, Wanted, Bruital compagnie – Les Vendredis de Grâne Théâtre de Verdure Grane, 12 juillet 2023, Grane.

Grane,Drôme

Wanted est une parodie du western, entièrement mimée et sonorisée par une comédienne et un bruiteur..

2023-07-12 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-12 20:30:00. .

Théâtre de Verdure

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Wanted is a parody of the western, entirely mimed and soundtracked by an actress and a noisemaker.

Wanted es una parodia del western, totalmente mimetizada y sonorizada por una actriz y un ruidoso.

Wanted ist eine Parodie auf den Western, die vollständig von einer Schauspielerin und einem Geräuschemacher gemimt und vertont wird.

Mise à jour le 2023-06-04 par Office de Tourisme du Val de Drôme