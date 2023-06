Chorale Cerebellia – Les vendredis de Grâne Théâtre de Verdure Grane, 30 juin 2023, Grane.

Grane,Drôme

« La musique est une excellente thérapie », voici le leitmotiv de Cerebellia, chorale montoisonnaise presque quadra dirigée par Florian Devedeux depuis 6 ans..

2023-06-30 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-30 . .

Théâtre de Verdure

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Music is excellent therapy » is the leitmotiv of Cerebellia, the almost 40-year-old Montois choir directed by Florian Devedeux for the past 6 years.

« La música es una excelente forma de terapia » es el lema de Cerebellia, el coro de Montpellier de casi cuarenta años que Florian Devedeux dirige desde hace 6.

« Musik ist eine ausgezeichnete Therapie », so lautet das Leitmotiv von Cerebellia, einem fast vierköpfigen Chor aus Montoisonnaise, der seit sechs Jahren von Florian Devedeux geleitet wird.

Mise à jour le 2023-06-04 par Office de Tourisme du Val de Drôme