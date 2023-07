Bande Originale présente Ennio – Hommage à Ennio Morricone Théâtre de verdure Gémenos, 25 juillet 2023, Gémenos.

Bande Originale présente Ennio – Hommage à Ennio Morricone Mardi 25 juillet, 21h30 Théâtre de verdure Entrée libre

« Bande Originale » qui s’est spécialisé dans l’interprétation des musiques qui ont marqué l’Histoire du 7ème art a toujours accordé dans son répertoire une place privilégiée au maestro italien. Ennio ce n’est pas seulement un concert de musique, c’est aussi une immersion totale dans l’ambiance des films grâce à la diffusion d’extraits sonores de ceux-ci. Entre les mythiques madeleines de Proust et les surprenantes découvertes qui le parsèment, sans jamais projeter d’images, le spectacle « Ennio » vous en laissera plein la tête.

DISTRIBUTION :

Virginie Robinot – Flûte et Chant , Virginie Bertazzon – violoncelle , Jeanne Rossetti – violoncelle , Samuel Rossetti – clarinette , Sylvain Zackarin – contrebasse , Rémi Bosch – violoncelle, bandjo et chant , Olivier Bosch – direction musicale, arrangements, guitare et chant , Manon Bonnes – chant , Nathanaël Pinna – percussions

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre de verdure Rue Saint-Pons, 13420 Gémenos Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T21:30:00+02:00 – 2023-07-25T23:00:00+02:00

2023-07-25T21:30:00+02:00 – 2023-07-25T23:00:00+02:00