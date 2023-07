FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE Théâtre de verdure Gémenos Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Gémenos FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE Théâtre de verdure Gémenos, 23 juillet 2023, Gémenos. FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE Dimanche 23 juillet, 20h30 Théâtre de verdure A partir de 22€ 22 juillet – 20h30

FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE

Théâtre de verdure

« Grande soirée de spectacle du 10ème Festival des Cultures du Monde de Gémenos : LE MONDE DANS UN ECRIN ».

250 artistes venus de 8 pays des quatre coins du monde présenteront leurs plus belles danses, leurs musiques et leurs chants en costumes traditionnels pour une belle invitation au voyage lors d’une soirée magique au pied de nos collines.

22€ (hors frais éventuels de réservation), gratuit pour les moins de 12 ans.

Possibilité d’acheter un Pass Festival donnant accès aux 3 spectacles du parc d’Albertas 17-18-20 juillet + Théâtre de verdure le 22 juillet : 50€

Les points de vente sont la caisse du festival parc JB d’ALbertas toute la semaine ainsi qu’à la Maison de la Presse de Gémenos pour le PASS Festival

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Théâtre de verdure Rue Saint-Pons, 13420 Gémenos Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T20:30:00+02:00 – 2023-07-23T23:00:00+02:00

2023-07-23T20:30:00+02:00 – 2023-07-23T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Gémenos Autres Lieu Théâtre de verdure Adresse Rue Saint-Pons, 13420 Gémenos Ville Gémenos Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Théâtre de verdure Gémenos

Théâtre de verdure Gémenos Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gemenos/