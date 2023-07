Stabat Mater Théâtre de verdure Gémenos, 9 juillet 2023, Gémenos.

Stabat Mater Dimanche 9 juillet, 21h00 Théâtre de verdure 26€

Un lieux prestigieux et unique, une somptueuse œuvre symphonique/chorale magique, dans l’air du temps, écrite par le célèbre compositeur de la « Messe pour la paix » et « Adiemus » que l’on retrouve dans la bande annonce du film « AVATAR »

La dynamique d’un plateau imposant, regroupant 120 choristes, un grand orchestre symphonique de 60 musiciens et la voix splendide de la contralto Marie PONS, Sous la direction du talentueux chef Carlos GOMEZ- ORELLANA, cette partition vous entraînera sur un chemin mystique aux sonorités envoûtantes et exotiques, alliant symphonie et musique sacrée aux sonorités de film épique !

un concert innovant qui ravira tous les publics.

Théâtre de verdure Rue Saint-Pons, 13420 Gémenos Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://als.redtaag.com/index.php?ev=B0TRkR »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T21:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:00:00+02:00

