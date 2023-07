BERNARD LAVILLIERS Théâtre de verdure Gémenos, 7 juillet 2023, Gémenos.

BERNARD LAVILLIERS Vendredi 7 juillet, 21h30 Théâtre de verdure 49€

Bernard Lavilliers en concert à Gémenos !

« Sur les routes d’une dizaine de festivals, Bernard et ses six musiciens d’exception repartent avec un nouveau projet autour de l’album «O’Gringo».

Bernard revient aux sources pour un voyage musical, entre les succès immédiats et les titres devenus cultes : O’Gringo, Stand the ghetto, La salsa, Traffic, Attention fragile, Sertao….

De Rio à Paris, de Paris à New York, de New York à Kingston, il nous emmènera également vers d’autres chansons de voyages aux acoustiques chaleureuses, généreuses, fortes et émouvantes à la fois. »

Vendredi 07 Juillet 2023 – 21H30

Théâtre de verdure de Gémenos

BILLETTERIE : https://lc.cx/vYL_iI

Théâtre de verdure Rue Saint-Pons, 13420 Gémenos Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://lc.cx/vYL_iI »}] [{« link »: « https://lc.cx/vYL_iI »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T21:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

2023-07-07T21:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00