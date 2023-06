Concert off de l’Agglo – Liane Edwards Théâtre de verdure Espeluche, 4 août 2023, Espeluche.

Espeluche,Drôme

Les concerts offs reviennent cette année! Venez nombreux pour ce concert , la prestation de Liane Edwards vous promet une belle évasion sous le signe du blues et du folk..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 . .

Théâtre de verdure

Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The off concerts are back again this year! Come one, come all to this concert, where Liane Edwards promises to take you on a journey through blues and folk.

¡Este año vuelven los conciertos off! Venga uno, vengan todos a este concierto, donde Liane Edwards promete llevarle en un viaje a través del blues y el folk.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Off-Konzerte! Kommen Sie zahlreich zu diesem Konzert, Liane Edwards’ Auftritt verspricht Ihnen eine schöne Flucht aus dem Alltag im Zeichen von Blues und Folk.

Mise à jour le 2023-06-09 par Montélimar Tourisme Agglomération