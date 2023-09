Ciné Plein Air – Soyons Nature – « Donne-moi des ailes » Théâtre de Verdure – Ecole de la Lande Saint-Vincent-de-Tyrosse, 22 septembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Séance en plein air au Théâtre de verdure du Parc de la Lande, offerte par la Mairie de St-Vincent de Tyrosse à l’occasion de Soyons Nature.

Pensez à votre plaid et votre coussin pour une séance sous les étoiles confortables. Repli salle de cinéma en cas de pluie.

Synopsis : Donne-moi des ailes/1h53.

Théâtre de Verdure – Ecole de la Lande

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Open-air session at the Théâtre de verdure du Parc de la Lande, offered by the Mairie de St-Vincent de Tyrosse on the occasion of Soyons Nature.

Don’t forget your plaid and cushion for a session under the comfortable stars. Back-up cinema in case of rain.

Synopsis: Donne-moi des ailes/1h53

Sesión al aire libre en el Théâtre de verdure del Parc de la Lande, ofrecida por el Mairie de St-Vincent de Tyrosse con motivo de Soyons Nature.

No olvide su manta y su cojín para disfrutar de una acogedora proyección bajo las estrellas. El cine permanecerá cerrado en caso de lluvia.

Sinopsis: Donne-moi des ailes/1h53

Eine Freiluftsitzung im Théâtre de verdure des Parc de la Lande, die von der Stadtverwaltung von St-Vincent de Tyrosse anlässlich von Soyons Nature angeboten wird.

Denken Sie an Ihr Plaid und Ihr Kissen für eine Sitzung unter den gemütlichen Sternen. Ausweichmöglichkeit im Kinosaal bei Regen.

Synopsis: Gib mir Flügel/1h53

