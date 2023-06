2e édition du Festival du Théâtre de Verdure ! Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare – Paris Paris, 17 juin 2023, Paris.

2e édition du Festival du Théâtre de Verdure ! 17 juin – 10 septembre Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare – Paris Tarif unique (concerts, spectacles, Irruptionnantes) : 15 €

Tarifs réduits (moins de 25 ans, RSA, intermittent·e·s, étudiant·e·s) : 10 €

Spectacles jeune public (pour les enfants et les parents) : 8 €

Date : du 17 juin au 10 septembre

Rendez-vous pour la 2e édition du Festival de Verdure au cœur du Bois de Boulogne. Au programme, 39 jours de représentations, 13 spectacles, 7 concerts, 6 lectures mais aussi des rencontres et des événements au Jardin Shakespeare. Avec l’ambition d’un théâtre pour toutes et tous dans un cadre exceptionnel, le collectif d’artistes a composé une programmation pour tous les âges à partir de 8 mois, autour du théâtre, de la musique et de la nature.

