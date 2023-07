L’échalapée belle ! Duo Balalaika et Bayan, avec Roman JBANOV & Alexeï Birioukov Théâtre de verdure de Sénéchas Sénéchas Catégories d’Évènement: Gard

Sénéchas L’échalapée belle ! Duo Balalaika et Bayan, avec Roman JBANOV & Alexeï Birioukov Théâtre de verdure de Sénéchas Sénéchas, 16 août 2023, Sénéchas. L’échalapée belle ! Duo Balalaika et Bayan, avec Roman JBANOV & Alexeï Birioukov Mercredi 16 août, 21h00 Théâtre de verdure de Sénéchas Plein tarif : 12 euros – Tarif réduit : 8 euros – Gratuit pour les – 12 ans Tous les mercredis de l’été, du 12 juillet au 16 août 2023, assistez aux concerts, pièce de théâtre et bal trad, au pré communal et au théâtre de verdure de Sénéchas (30450). 21 h : Roman JBANOV + Alexeï Birioukov Ces 2 musiciens russes, internationalement reconnus, sont des virtuoses de leur instrument. En France depuis longtemps ils forment un duo en 2017. Leur répertoire comprend des arrangements de Rachmaninov, Tchaïkovski, Khatchatourian, et de musique populaire et traditionnelle. Alexei et Roman transportent le public de la taïga sibérienne aux steppes près de la Volga. Le bayan de Roman est un souffle expressif. Alexei fait vibrer ses cordes et fait résonner grâce à son instrument la véritable âme slave.

Roman Jbanov : Bayan

Alexeï Birioukov : Balalaika

