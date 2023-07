L’échalapée belle ! Théâtre : JEANNE Théâtre de verdure de Sénéchas Sénéchas, 2 août 2023, Sénéchas.

L’échalapée belle ! Théâtre : JEANNE Mercredi 2 août, 21h00 Théâtre de verdure de Sénéchas Plein tarif : 12 euros – Tarif réduit : 8 euros – Gratuit pour les – 12 ans

Tous les mercredis de l’été, du 12 juillet au 16 août 2023, assistez aux concerts, pièce de théâtre et bal trad, au pré communal et au théâtre de verdure de Sénéchas (30450).

JEANNE

« Jeanne » d’après l’oeuvre « Jeanne d’Arc » de Joseph Delteil

Un voyage enflammé, musical, un hymne au verbe !

La langue de Delteil puissante et poétique, déchirante et drôle, terrienne et rocailleuse, nous dresse un portrait de femme de toute beauté. Jeanne apparaît sous les traits d’une jeune et forte fille de la terre, sensible au plaisir de la bonne chair et aux esprits animaux. Gaie et hardie. Un tempérament de feu, à l’allure révolutionnaire, mais aussi pudique, fragile, pétrie de doutes et de contradictions.

Jeanne est universelle, elle est tout.

Julie Denisse comédienne puissante et drôle, s’amuse à incarner tous les personnages. Elle nous embarque dans une grande épopée. Avec brio, énergie, et humour elle passe tour à tour, de l’incarnation, au récit, aux réflexions personnelles de Delteil… à pleines dents et avec gloutonnerie.

Pour que Jeanne prenne corps, puisse rire, manger, jurer, gueuler, perdre pied, prier, pleurer… A l’aventure !

François Heim l’accompagne à l’accordeon de ses magnifiques compositions, avec sa sensibilité vibrante et pleine de vitalité.

Sous ses mains naissent des paysages, ses notes entrent en résonance, sculptent, ouvrent, parfois font glisser la langue vers du parlé-chanté-gueulé-pleuré, une complainte, un chant pur, et invitent à l’introspection.

Il pose aussi volontiers son instrument pour se prêter au jeu avec nonchalance et bonhommie. Il devient compagnon de jeux de Jeanne enfant, compagnon de route, le dauphin roi…

Julie Denisse : Mise en scène et interprétation

François Heim : Création et interprétation musicales

Simon Bour : Régie

Théâtre de verdure de Sénéchas sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie 06 84 45 58 27 https://www.compagniebalagan.com/agenda-compagnie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T21:00:00+02:00 – 2023-08-02T22:30:00+02:00

© compagnie Balagan