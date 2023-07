L’échalapée belle ! spectacle pour 6 musiciens et chanteurs : Djamel DJENIDI et l’orchestre El Djamila Théâtre de verdure de Sénéchas Sénéchas Catégories d’Évènement: Gard

Tous les mercredis de l'été, du 12 juillet au 16 août 2023, assistez aux concerts, pièce de théâtre et bal trad, au pré communal et au théâtre de verdure de Sénéchas (30450). Djamel DJENIDI et l'orchestre El Djamila L'orchestre El Djamila a été créé par Djamel Djenidi, musicien algérien établi à Montpellier, au terme d'un parcours musical influencé par la chanson française et le chaâbi algérien, qui est une variante populaire de la musique arabo-andalouse.

Amateur passionné de Georges Brassens, dont les chansons ont bercé son enfance en Algérie, Djamel a enregistré un album intitulé « de Sète à Alger », dans lequel il interprète les chansons du poète sétois adaptées en mode chaâbi et parfois traduites en arabe dialectal.

Djamel Djenidi : Chant / mandole

Jacques Pibarot : Contrebasse

Pierre Bernon : Guitare / banjo

Habibou Ouali : Percussions

Anne-Catherine Logiest : Chant / accordéon

Siham Bessa, Meriem Bounaga : Choeurs Théâtre de verdure de Sénéchas sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie 06 84 45 58 27 https://www.compagniebalagan.com/agenda-compagnie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

