L’échalapée belle ! Chant de Provence : 21 h – Hombeline + Alex Grothendieck / 22 h – World Fusion : CAM&LEO Mercredi 19 juillet, 21h00, 22h00 Théâtre de verdure de Sénéchas Plein tarif : 12 euros – Tarif réduit : 8 euros – Gratuit pour les – 12 ans

Tous les mercredis de l’été, du 12 juillet au 16 août 2023, assistez aux concerts, pièce de théâtre et bal trad, au pré communal et au théâtre de verdure de Sénéchas (30450).

Hombeline + Alex Grothendieck

Un joli mix occitan, entre tradition et création. Partage d’un regard poétique sur le monde. La voix d’Hombeline se balade du chant inuit aux femmes troubadour avec Alex à la contrebasse.

Hombeline : Chant / Accordéon

Alex Grothendieck : Guitare / Contrebasse

CAM&LEO

Ces deux jeunes musiciens sont simples et virtuoses à la fois. Tombés dans la musique tout petits, ils disposent d’une solide formation classique et croquent la musique comme la vie, en explorant des répertoires aussi variés que le jazz, les musiques traditionnelles, la musique classique et le champ expérimental. Ils s’inspirent dans

Caméléo des musiques de Bulgarie, de Bretagne, d’Amérique du Sud, pour composer, s’amuser, improviser avec légèreté et nous embarquer dans la danse !

Camille Heim : Harpe électro llanéra

Léo Danais : Batterie et chant

Théâtre de verdure de Sénéchas sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie 06 84 45 58 27 https://www.compagniebalagan.com/agenda-compagnie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T21:00:00+02:00 – 2023-07-19T22:00:00+02:00

2023-07-19T22:00:00+02:00 – 2023-07-19T23:00:00+02:00

© compagnie Balagan