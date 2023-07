Cet évènement est passé L’échalapée belle ! D’amours et d’exil, un voyage en méditerranée Théâtre de verdure de Sénéchas Sénéchas Catégories d’Évènement: Gard

Sénéchas L’échalapée belle ! D’amours et d’exil, un voyage en méditerranée Théâtre de verdure de Sénéchas Sénéchas, 12 juillet 2023, Sénéchas. L’échalapée belle ! D’amours et d’exil, un voyage en méditerranée Mercredi 12 juillet, 21h00 Théâtre de verdure de Sénéchas Plein tarif : 12 euros – Tarif réduit : 8 euros – Gratuit pour les – 12 ans Tous les mercredis de l’été, du 12 juillet au 16 août 2023, assistez aux concerts, pièce de théâtre et bal trad, au pré communal et au théâtre de verdure de Sénéchas (30450). Avec « d’amours et d’exils », Sandra Bessis trace la route avec ses deux complices de longue date : Rachid Brahim-Djelloul au violon et à la voix, deux voix qui se croisent, se rencontrent, tissent ensemble romances séfarades ou arabo-andalouses, mélodies grecques… Et Marko Dorjevic, qui fait chanter, pleurer et danser son accordéon, aux rythmes impairs des Balkans. Toujours la méditerranée, toujours l’amour, et l’exil aussi, tant il est présent dans cette longue histoire… Initié sous le signe du Divin, Cantiga de Santa Maria, chant d’accueil du Shabbat, le concert s’achève au 20e siècle, hommage amusé au cabaret oriental, comme une invitation au voyage entre chants judéo-espagnols, grecs ou d’Asie mineure, thèmes arabo-andalous ou kabyles, ottomans ou tsiganes, danse arménienne…

Sandra Bessis : Voix et percussion,

Rachid Brahim-Djelloul : Violon et voix,

Sandra Bessis : Voix et percussion,

Rachid Brahim-Djelloul : Violon et voix,

Marko Dordevic : Accordéon.

2023-07-12T21:00:00+02:00 – 2023-07-12T21:30:00+02:00

