La Nuit de l’Inde théâtre de verdure de Peynier Peynier, 30 juin 2023, Peynier.

La Nuit de l’Inde Vendredi 30 juin, 20h30 théâtre de verdure de Peynier 15 / 30€

LA NUIT DE L’INDE – MUSIQUE, CONTES et SPIRITUALITE

Vendredi 30 Juin 2023 20h30 Théâtre de verdure – La Garenne – 13790 Peynier

Thomas Jacquot – sitar indien et surbahar

Alexandra Lescure – piano

Yanowski – conteur

Christian Tikhomiroff – enseignements spirituels

La musique est voie spirituelle depuis la nuit des temps. Elle traverse corps et âmes de vibrations puissantes menant de la contemplation à l’exaltation. Dans cette création unique, vous allez voyager entre textes et musiques dans la culture indienne avec Thomas Jacquot, sitariste, formé à Bénarès et Calcutta auprès du légendaire Ustad Imrat Khan, accompagné des improvisations de la pianiste Alexandra Lescure. Cette plongée initiatique sera contée par le poète Yanowski, couronné des enseignements philosophiques multimillénaires du yoga, incarnés ici par Christian Tikhomiroff. Un concert expérimental entre Orient et Occident, où éveil des sens et spiritualité résonneront sous la voute étoilée du Théâtre de Verdure.

théâtre de verdure de Peynier La Garenne, Peynier 13790 Peynier 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:30:00+02:00 – 2023-06-30T23:00:00+02:00

