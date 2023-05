NOVES MUSIC FESTIVAL 2023 : POPA CHUBBY +JUSTINE BLUE Théâtre de Verdure de Noves, 8 juillet 2023, Noves.

En partenariat avec la Ville de Noves.

►Popa Chubby a 30 ans de carrière. Sans doute quelques années de moins que son avatar pour l’état civil, Ted Horowitz. Pour son anniversaire, c’est lui qui fait le cadeau : un nouvel album « It‘s a Mighty Hard Road ». Un album « fait maison », comme un festin festif, largement joué seul (Popa est multi-instrumentiste) et qui ne laissera personne sur sa faim. Ni les amateurs de guitare ou de grosses batteries, ni ceux de mélodies. Ce musicien hors norme nous présentera son nouvel opus ainsi que ses plus grands tubes, dans un concert rock et blues comme il sait si bien le faire. Popa is Back again…https://www.facebook.com/ted.horowitz.

► Justine Blue sort son premier album ‘True’ à la couleur de la soul, l’âme. La voix de Justine est chargée de cette soul, et le jeu de son groupe aussi. Ce combo guitare, basse, claviers, batterie pratique un groove léger mais implacable, plein de swing, au parfum rhythm’n’blues évoquant des formations mythiques comme Little Feat ou The Neville Brothers. www.justineblue.com

ℹ️ Ouverture des portes : 19h30 – Début du concert : 21h00.

ℹ️ Restauration : Food-Trucks.

En prévente (hors frais de location) Debout/Assis placement libre : 20€.

Sur place : Debout/Assis – placement libre : 23€.

