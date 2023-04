Festival International de Guitare en Béarn : le duo Bianco et Viotti Théâtre de Verdure de Notre-Dame-d’Abet, 8 juillet 2023, Lahontan Lahontan.

Dans le cadre de leur 6e édition, le festival international de guitare en Béarn accueille le duo franco-suisse, guitare et chant, constitué de la mezzo-soprano Marina Viotti et du guitariste Gabriel Bianco. Ils vous présenteront leur nouvel album. Un concert autour de musiques espagnoles et françaises, classiques avec Gabriel Fauré, Manuel de Falla, ou encore populaires avec Jacques Brel et Léo Ferré.

Marina Viotti a remporté cette année les Victoires de la Musique, dans la catégorie Artiste Lyrique.

Gabriel Bianco est l’un des guitaristes français les plus actifs et renommés. Il a remporté de nombreux prix internationaux, dont le fameux GFA – Guitar Foundation of America.

