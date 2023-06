Le dimanche 9 juillet 2023 – De 11h00 à 01h00 Théâtre de Verdure de La Girandole, Les Murs à Pêches Montreuil, 8 juillet 2023, Montreuil.

CIE LA GIRANDOLE

Risotto

Monologue

À 12H00 – Durée 1H30

D’abord, l’Italie des années cinquante, les blessures de la guerre presque oubliées, avec le goût retrouvé de la normalité. Une enfance heureuse rythmée par le son du clocher de l’église, qui annonce l’entrée de l’école, les messes, les mariages, les baptêmes, les enterrements… et la fin de la journée. Ma famille, bien sûr et tous les autres personnages qui peuplent mon récit, où le temps et les lieux se mélangent, dans l’amalgame de l’existence.

Artiste : Luciano Travaglino

_

CIE MAGGESE

Chants traditionnels italiens

À 16H30 – Durée 1H30

Les Maggianti sont les protagonistes de «il Maggio», une des formes théâtrales et musicales les plus archaïques, mais encore vivante, en Toscane et en Emilie Romagne. Une origine qui puise sa source, dans les chants paysans, du mois de mai, afin de rendre la terre fertile et d’avoir une bonne récolte. La compagnie Maggese œuvre depuis 1991, en France et en Italie. Depuis 2010, elle est devenue un Collectif d’artistes. La Maggese a toujours été en lien étroit avec la culture italienne,

et en particulier avec la culture populaire.

_

CIE LA GIRANDOLE

Monologue

À 18H00 – Durée 1H30

La polenta se cuisine avec un chaudron, dans la cheminé, sur un feu de bois. On la touille avec il Batocchio, une grosse cuillère en bois. Le Zanni, ancêtre d’Arlequin, en rêve. Dario Fo, en fait une pantomime mémorable. Avec Félicie nous avons donné vie à la Compagnie la Girandole, au Théâtre de La Girandole, au Théâtre de Verdure des murs à pêches. On dit que la polenta tiens au corps, notre aventure, une énorme polentone qui nous tient au coeur. Cette histoire d’une vie persiste avec de nouvelles

cheffes de cuisine

Artiste : Luciano Travaglino

_

FRATELLI SEMERARO

Orchestrina Fratelli Semeraro

À 20H30 – Durée 1H30

Accordéon, clarinette, contrebasse, percussions et voix pour cette orchestre créé par les frères Semeraro: deux italiens, qui font chanter et danser, au son de leurs mélodies gaies et mélancoliques, douces et endiablées. Avec leur touche typiquement italienne, il vous feront respirer, pendant leur concert, les ambiances ensoleillées du

« Bel Paese ».

_

CIE LA GIRANDOLE

Monologue

À 22H30 – Durée 1H30

Enfant, j’étais fasciné par le «théâtre », un lieu mystérieux, où l’on pouvait jouer à la vie. Adulte, dans mon esprit, les secrets de la métamorphose du jeu de la scène demeurent, comme quelque chose d’insaisissable, telle une chimère, une illusion. Vivre de l’art du théâtre, un songe caché. Panini et champagne, c’est la visite des lieux et des actes qui ont permis de réaliser ce rêve d’enfant.

Artiste : Luciano Travaglino

FRATELLI SEMERARO

Orchestrina Fratelli Semeraro

À 23H30 – Durée 1H30

_

INFORMATIONS PRATIQUES

Venir au festival

65, rue Pierre de Montreuil,

Murs à Pêches, 93100 Montreuil

M° ligne 9 : station Marie de Montreuil

Bus 122 : arrêt Saint-Just / Bus 121 et 102 : arrêt Danton / N°34 : arrêt Danton / N°16 : arrêt de la Mairie

Station vélib’ : Jean Moulin – Paul Doumer

Tarifs

Prix Libre la première heure

Plein tarif : 12€

Tarif prévente : 10€

Tarif habitant.e du 93 : 6€

Règlement sur place ou en cliquant sur « Réserver »

Bar et restauration

Le Théâtre de La Girandole, vous accueille chaque jour dans sa terrasse ensoleillé et conviviale, avec une programmation culinaire qui vous fera plaisir.

Demandez le menu du jour !

Bar et restauration sur place. CB ou espèces

Théâtre de Verdure de La Girandole, Les Murs à Pêches 65 rue pierre de montreuil, 93100 montreuil Montreuil 93100 Bel Air – Grands-Pêchers Seine-Saint-Denis Île-de-France

