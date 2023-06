Dimanche 2 Juillet de 17H00 à 00H00 Théâtre de Verdure de La Girandole, Les Murs à Pêches Montreuil, 2 juillet 2023, Montreuil.

Dimanche 2 Juillet de 17H00 à 00H00 Dimanche 2 juillet, 17h00 Théâtre de Verdure de La Girandole, Les Murs à Pêches

Le Bal Rital

Musique, danses et cuisines italiennes

Le Bal Rital n’est pas qu’un bal, mais un moment de rencontres et de partage : une occasion originale, légère et informelle, pour connaître l’Italie et sa culture populaire.

Pour plus d’informations :

https://www.facebook.com/LeBalRital/

INFORMATIONS PRATIQUES

Venir au festival

65, rue Pierre de Montreuil,

Murs à Pêches, 93100 Montreuil

M° ligne 9 : station Marie de Montreuil

Bus 122 : arrêt Saint-Just / Bus 121 et 102 : arrêt Danton / N°34 : arrêt Danton / N°16 : arrêt de la Mairie

Station vélib’ : Jean Moulin – Paul Doumer

Tarifs

Plein tarif : 12€

Tarif prévente : 10€

Tarif habitant.e du 93 : 6€

Bar et restauration

Le Théâtre de La Girandole, vous accueille chaque jour dans sa terrasse ensoleillé et conviviale, avec une programmation culinaire qui vous fera plaisir.

Demandez le menu du jour !

Bar et restauration sur place. CB ou espèces

