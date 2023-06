Vendredi 23 Juin de 18H00 à 00H00 Théâtre de Verdure de La Girandole, Les Murs à Pêches Montreuil, 23 juin 2023, Montreuil.

Atelier Chorégraphique

Danse

À 17H30 – Durée 1H

Inscription : 06 50 28 76 95 ou m.goffin06@gmail.com

À l’occasion de notre journée de festival dédiée à la danse, nous organisons un atelier chorégraphique avant les performances des 3 Cies présentes. Une occasion, de découvrir l’arrière du décor des Cies, de comprendre leur récit et de développer sa créativité.

– Exercices de recherche en lien avec les Cies

– Pas de niveaux prérequis

-Atelier à prix libre incluant l’entrée au festival

_

Cie Sur le Pont

FRANGINES

Danse

À 19H00 – Durée 1H

FRANGINES s’intéresse aux corps et à la place des femmes, dans l’espace public et social, en général. Cette pièce est une conquête, vers une puissance d’agir et un manifeste de la relation à l’autre. C’est un rituel, qui permet de renouer, avec la force du collectif. Ensemble, nous allons jeter un sortilège, pour tenter de transformer quelque chose et se soutenir, dans notre capacité à lutter joyeusement. C’est une danse, qui agit, s’adresse et se partage dans nos lieux du quotidien.

Création : Aurore Del Pino

Interprétation : Aurore Del Pino, Marie Leblanc, Nawel Oulad, Julie Sicher.

Instagram : @ciesurlepont

_

Cie YASAMAN & AMBRE CARDINAL

Arkhé

Danse et Installation

À 20H30 – Durée 30min

Arkhè – conçu comme un récit visuel, entre danse contemporaine et installation artistique, à la lisière entre le mythe grec et le conte. Cette pièce transmet des récits héroïques féminins, empreints d’images, de métaphores et de philosophie, que l’Histoire culturelle n’a pas retenu. Chorégraphie et scénographie s’entremêlent, pour créer un univers singulier : l’esthétique, épurée, laisse place, à la richesse des symboles.

Artistes : Ambre Cardinal et Sarah Adjou.

Instagram : @Yasaman

Instagram : @ambrecardinal

_

LISE CABARET

Musique et chansons

À 21H20 – Durée 45min

Lise Cabaret, dont le nom de naissance explique à lui seul son métier, a grandit dans les quartiers populaires du 18e arrondissement de Paris. Sa guitare, comme arme de résistance, elle suscite une belle émotion, par l’énergie et la sincérité, qu’elle dégage sur scène, ses mots sont forts et sensibles. L’univers rock,à texte de Lise, la rapproche d’artistes tels que Yves Jamait, Hubert-Félix Thiéfaine, mais Lise ne ressemble avant tout qu’à elle même…

Instagram : @lise_cabaret

_

CIE TONNERRE DE SINGE

No Morning

Danse

À 22H30 – Durée 1H

Une nuit qu’on traverse comme un rêve de fou, une nuit, qui n’en finit pas, une nuit, où passé et présent se mélangent, on a quinze ans, et puis soudain vingt cinq, mais a-t-on vraiment changé ? C’est par le rapport au corps, à l’autre, au désir, à l’amour, qu’on traverse cette nuit. On se met en avant; quitte à bousculer l’autre et à le faire basculer ; on violente, on joue, on se joue des frontières du genre, on aime. Mais est-on consentant ?

Chorégraphie : Mariyya Evrard.

Musique : El Perrón.

Avec : Salomé Abittan-Tenenbaum, Andréa Fulconis, Romane Mims, Jules Reiner-Cammas et Olivier Priestley.

Pour plus d’information, c’est ici !

—

INFORMATIONS PRATIQUES

Venir au festival

65, rue Pierre de Montreuil,

Murs à Pêches, 93100 Montreuil

M° ligne 9 : station Marie de Montreuil

Bus 122 : arrêt Saint-Just / Bus 121 et 102 : arrêt Danton / N°34 : arrêt Danton / N°16 : arrêt de la Mairie

Station vélib : Jean Moulin – Paul Doumer

Tarifs

Prix libre la première heure

Puis 10€ / 6€ / Ou lancez les dés

Règlement sur place ou en cliquant sur « Réserver »

Bar et restauration

Le Théâtre de La Girandole, vous accueille chaque jour dans sa terrasse ensoleillé et conviviale, avec une programmation culinaire qui vous fera plaisir.

Demandez le menu du jour !

Bar et restauration sur place. CB ou espèces

