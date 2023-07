TPA FESTIVAL 2023 : RASPIGAOUS X JO CORBEAU & LE TRIDENT théâtre de verdure de La Fontaine d’Arbaud Meyrargues, 8 septembre 2023, Meyrargues.

TPA FESTIVAL 2023 : RASPIGAOUS X JO CORBEAU & LE TRIDENT Vendredi 8 septembre, 19h30 théâtre de verdure de La Fontaine d’Arbaud Entrée libre

L’association Aix’Qui et la Métropole Aix-Marseille Provence vous présentent le Terre de Provence Amplifiée :

Raspigaous, né en 1997 dans le quartier du Panier de notre chère cité phocéenne, a en tout cas connu cet âge d’or et un énorme succès, laissant les titres Vitrolles, Fumo ou encore Zappe. Mais en 2007, le groupe doit s’arrêter, pas son chanteur Lionel Achenza aka Léo qui n’a jamais cessé de composer et produire en solo. Plus de 25 ans après sa création, l’emblématique reggae big band marseillais,continue d’arpenter les scène de France avec un tout nouvel album et une nouvelle formule live, bien décidé à souffler un « Nouvel’R » sur son public fidèle au rendez-vous !

Inventeur du célèbre cri de ralliement des tribus phocéennes « YEBA AIOLI », le pionnier du reggae méditérannéen depuis son premier titre « REGGAE LUSSAC » composé en 1978, il y a plus de 40 ans, sort enfin sa discographie sur les plateformes ainsi qu’un E.P. inédit pour le plus grand plaisir de tous ceux qui, au travers du monde entier, aiment Marseille, le reggae et le verbe ensoleillé. Précurseur dans bien des domaines, JO CORBEAU a défriché la voie à nombre d’artistes majeurs : IAM, MASSILIA SOUND SYSTEM, DAÏPIVO, etc..

Cette année vous pourrez déguster les spécialités créoles du Chef Fred ! Figure emblématique du restaurant associatif « Les Arcades », le chef Fred fera de votre passage au TPA Festival un véritable moment de convivialité ! Régalade assurée pour les papilles des petits et grands !

Avez-vous vu les signaux de fumée ? Le festival TPA revient pour une nouvelle édition avec – é dans la territoire de la métropole d’Aix-Marseille.

, , ce festival sera la promesse d’un bon moment convivial à passer autour d’une é où nous retrouverons sur scène des artistes à la renommée internationales mais également la scène émergente du tremplin Class’Eurock !

☀️ Cette édition se déroulera pendant ‘é é provençal et s’annonce brûlante ! Ce sera l’occasion de faire résonner haut et fort les musiques amplifiées de notre territoire et de partager !

théâtre de verdure de La Fontaine d'Arbaud Avenue du Grand Vallat, 13650 Meyrargues Meyrargues 13650 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-09-08T19:30:00+02:00 – 2023-09-08T23:00:00+02:00

