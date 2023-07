Millénium « nostalgic génération » théâtre de verdure de La Fontaine d’Arbaud Meyrargues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Meyrargues Millénium « nostalgic génération » théâtre de verdure de La Fontaine d’Arbaud Meyrargues, 21 juillet 2023, Meyrargues. Millénium « nostalgic génération » Vendredi 21 juillet, 19h00 théâtre de verdure de La Fontaine d’Arbaud Entrée libre Spectacle musical proposé par Meyrargues Animations vendredi 21 juillet à partir de 19h au théâtre de verdure. Spectacle Millénium « nostalgic génération ». Quatre artistes seront sur scène pour interpréter les grands tubes des années 90 à 2000, allant de musiques électroniques au pop-rock, en passant par du RnB et de l’eurodance. Gratuit. Buvette et restauration sur place (food-truck).

Infos : meyrarguesanimations@gmail.com

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ théâtre de verdure de La Fontaine d’Arbaud Avenue du Grand Vallat, 13650 Meyrargues Meyrargues 13650 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:meyrarguesanimations@gmail.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T21:30:00+02:00

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T21:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Meyrargues Autres Lieu théâtre de verdure de La Fontaine d'Arbaud Adresse Avenue du Grand Vallat, 13650 Meyrargues Ville Meyrargues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville théâtre de verdure de La Fontaine d'Arbaud Meyrargues

théâtre de verdure de La Fontaine d'Arbaud Meyrargues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meyrargues/