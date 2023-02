Dans le cadre de la Fête de la Nature, Ciné en plein air : « La Panthère des Neiges » (Marie Amiguet et Vincent Munier- 2021) Théâtre de verdure de la Butte Pinson, à proximité des jardins partagés Montmagny Catégories d’Évènement: Montmagny

Val-d'Oise

Dans le cadre de la Fête de la Nature, Ciné en plein air : « La Panthère des Neiges » (Marie Amiguet et Vincent Munier- 2021) Théâtre de verdure de la Butte Pinson, à proximité des jardins partagés, 27 mai 2023, Montmagny. Dans le cadre de la Fête de la Nature, Ciné en plein air : « La Panthère des Neiges » (Marie Amiguet et Vincent Munier- 2021) Samedi 27 mai, 20h00 Théâtre de verdure de la Butte Pinson, à proximité des jardins partagés Cinéma en plein air pour petits et grands dans l’écrin de verdure de la Butte Pinson. Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=g3wepiH_hjY

La séance de cinéma sera précédée d’un temps convivial autour d’infusions et de gateaux maison et d’un atelier de repiquage de plants potagers. Prévoir des vêtements chauds et une petite couverture pour s’installer confortablement. Théâtre de verdure de la Butte Pinson, à proximité des jardins partagés Rue de Pierrefitte 95360 Montmagny Montmagny 95360 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T18:00:00+00:00 – 2023-05-27T21:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Montmagny, Val-d'Oise Autres Lieu Théâtre de verdure de la Butte Pinson, à proximité des jardins partagés Adresse Rue de Pierrefitte 95360 Montmagny Ville Montmagny Age maximum 99 lieuville Théâtre de verdure de la Butte Pinson, à proximité des jardins partagés Montmagny Departement Val-d'Oise

Théâtre de verdure de la Butte Pinson, à proximité des jardins partagés Montmagny Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmagny/

Dans le cadre de la Fête de la Nature, Ciné en plein air : « La Panthère des Neiges » (Marie Amiguet et Vincent Munier- 2021) Théâtre de verdure de la Butte Pinson, à proximité des jardins partagés 2023-05-27 was last modified: by Dans le cadre de la Fête de la Nature, Ciné en plein air : « La Panthère des Neiges » (Marie Amiguet et Vincent Munier- 2021) Théâtre de verdure de la Butte Pinson, à proximité des jardins partagés Théâtre de verdure de la Butte Pinson, à proximité des jardins partagés 27 mai 2023 à proximité des jardins partagés Montmagny Montmagny Théâtre de verdure de la Butte Pinson

Montmagny Val-d'Oise